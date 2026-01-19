Brignone con l'incognita Olimpiadi fino alla fine | Ho ancora tutta la ferraglia nel ginocchio

Brignone torna in gara dopo l’infortunio al ginocchio, con l’incognita delle Olimpiadi ancora aperta. La sciatrice italiana ha affrontato un lungo recupero, dichiarando che partecipare è già un risultato. Attualmente, la sua condizione resta precaria, ma la motivazione di tornare in pista è forte. La sua presenza nelle competizioni rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa e di confronto con sé stessa.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.