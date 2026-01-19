Brignone con l'incognita Olimpiadi fino alla fine | Ho ancora tutta la ferraglia nel ginocchio
Brignone torna in gara dopo l’infortunio al ginocchio, con l’incognita delle Olimpiadi ancora aperta. La sciatrice italiana ha affrontato un lungo recupero, dichiarando che partecipare è già un risultato. Attualmente, la sua condizione resta precaria, ma la motivazione di tornare in pista è forte. La sua presenza nelle competizioni rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa e di confronto con sé stessa.
Per la prima volta Brignone torna in pista per una gara di Coppa del Mondo dopo l'infortunio che le ha devastato il ginocchio: "Essere in gara è un successo, gareggio solo per me stessa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Torre dei Conti: parte la “fase uno” con l’allestimento del cantiere, ma c’è l’incognita maltempo
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, slitta ancora la fine dei lavori, l’ad Ciucci: “Sarà pronto nel 2033”
QUIZ sulle Olimpiadi a Federica BRIGNONE
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.