Brignone con l'incognita Olimpiadi fino alla fine | Ho ancora tutta la ferraglia nel ginocchio

Brignone torna in gara dopo l’infortunio al ginocchio, con l’incognita delle Olimpiadi ancora aperta. La sciatrice italiana ha affrontato un lungo recupero, dichiarando che partecipare è già un risultato. Attualmente, la sua condizione resta precaria, ma la motivazione di tornare in pista è forte. La sua presenza nelle competizioni rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa e di confronto con sé stessa.

Per la prima volta Brignone torna in pista per una gara di Coppa del Mondo dopo l'infortunio che le ha devastato il ginocchio: "Essere in gara è un successo, gareggio solo per me stessa".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

