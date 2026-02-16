Prato, 16 febbraio 2026 – Si è fermata a un passo dal podio l’avventura di Briana Camara, una delle protagoniste nell’ultima edizione di The voice – Kids, fortunato programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. La piccola grande cantante pratese di soli undici anni, che si era subito messa in luce nella puntata del 17 gennaio scorso interpretando il brando Beat it di Michael Jackson, aveva conquistato poi l’ingresso in finale riproponendo il brano di Cindy Lauper Girls just want to have fun. Fin dalla prima esibizione la piccola Briana ha conquistato tutti e cinque i coach per decidere di entrare nella squadra di Loredana Bertè, che l’ha riempita di complimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Briana sfiora il trionfo, arriva tra i 4 finalisti di “The Voice Kids”. Ricoperta da applausi

Briana, undici anni di Prato, si è distinta nell’ultima puntata di The Voice Kids su Raiuno, conquistando pubblico e giudici con la sua voce e le sue qualità.

Maria Rosaria ha conquistato il pubblico e la giuria durante la semifinale di The Voice Kids, spinta dalla sua interpretazione coinvolgente.

Briana si scatena con “Beat it” di Michael Jackson | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.