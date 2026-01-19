Briana un trionfo in tv La ragazzina pratese regina a The Voice Kids | Musica sempre con me

Briana, undici anni di Prato, si è distinta nell’ultima puntata di The Voice Kids su Raiuno, conquistando pubblico e giudici con la sua voce e le sue qualità. La giovane cantante ha dimostrato grande talento e determinazione, affermandosi come una delle protagoniste del talent. La sua vittoria testimonia il valore della passione per la musica, che accompagna Briana fin da quando era piccola, e che continua a essere una presenza costante nella sua vita.

Briana ha undici anni, una voce bellissima, grinta da vendere, occhi che parlano. Ha trionfato nell’ultima puntata di The Voice Kids, il format condotto da Antonella Clerici su Raiuno: tutti i giudici in piedi ad applaudire e a contendersela in squadra. Briana Samira Camara, il suo nome completo, vive a Prato da otto anni. E’ nata in Costa d’Avorio ed è stata adottata da Cristian Spampinati e Giovanna Monno, i genitori da cui ha ricevuto amore e incoraggiamenti. E’ una ragazzina di grande talento e straordinaria presenza scenica per la sua giovane età. Davanti alle telecamere ha cantato Beat It di Michael Jackson: cappellino nero lucente, treccine, guanti, pantaloni neri attillati, giacca di pelle e maglietta bianca, come vestiva lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ascolti tv, nuovo trionfo per C’è Posta per te, ma The Voice kids sale

Nella prima serata di ieri, C’è Posta per te ha mantenuto il suo successo, conquistando nuovamente la preferenza del pubblico. Nel frattempo, The Voice Kids registra un incremento negli ascolti, confermando l’interesse verso le proposte televisive di sabato sera. Antonella Clerici continua a consolidare i propri risultati, mostrando una costante presenza sul fronte dell’intrattenimento televisivo.

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Scopri come seguire la seconda puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 17 gennaio. Qui troverai le informazioni su streaming e diretta TV per seguire il talent show condotto da Antonella Clerici, con dettagli pratici e affidabili per non perdere l’appuntamento.

