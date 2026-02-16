Brescia | dopo lo stop di Ivanovic sprint per un play in Coppa Italia e mercato

Ivanovic si è infortunato, e questo ha costretto la Pallacanestro Brescia a cercare subito un nuovo play in vista della Coppa Italia. La squadra si sta già attivando per trovare un sostituto che possa garantire esperienza e freschezza in cabina di regia, fondamentale per le prossime partite. Nel frattempo, il club monitora attentamente le opportunità di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza rischiare di perdere equilibrio.

Il focus è sulla situazione della pallacanestro Brescia, chiamata a fronteggiare un infortunio rilevante e a muoversi con cautela nella finestra di mercato. La squadra deve bilanciare l'assenza prolungata di un giocatore chiave con la necessità di preservare l'equilibrio interno, valutando profili funzionali al momento opportuno. La dinamica del roster, insieme alle prossime partite, determina una strategia mirata a minimizzare il deficit tecnico e a mantenere competitività sul breve termine. Il quadro in campo è segnato dall'infortunio di Ivanovic, che geograficamente lo esclude da contributi significativi per un periodo esteso.