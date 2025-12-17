Inter dopo lo stop di Dumfries si riapre il mercato a destra

Dopo l’infortunio di Dumfries, l’Inter si trova a dover riconsiderare le proprie strategie di mercato per il settore destro. La temporanea assenza del terzino olandese ha riaperto le possibilità di intervento, spostando l’attenzione verso eventuali acquisti o soluzioni interne. Questa situazione ha modificato i piani iniziali della società nerazzurra, creando nuove opportunità di mercato.

L’Inter si trova davanti a una scelta che non era nei piani a inizio stagione. L’operazione alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries ha cambiato lo scenario, costringendo la dirigenza a riconsiderare strategie e tempistiche. Il rientro dell’olandese non è atteso prima della metà di marzo, un’assenza lunga che incide sulle rotazioni e sugli equilibri della squadra. Da qui la riflessione, sempre più concreta, di tornare sul mercato già a gennaio per individuare una soluzione sulla corsia destra. Dumfries, stop lungo e futuro in bilico. Lo stop dell’esterno olandese pesa sul presente e apre interrogativi sul futuro. 🔗 Leggi su Como1907news.com

