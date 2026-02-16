Botte alla compagna | Oggi le ho dato solo due schiaffi arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Villaricca, nel Napoletano, dopo aver aggredito la compagna e aver ammesso di averle dato solo due schiaffi. Quando i carabinieri sono entrati in casa, lui ha cercato di minimizzare l’accaduto, dicendo che si trattava di un episodio lieve. La donna ha riportato lesioni e i militari hanno deciso di portarlo in caserma. La vicenda si aggiunge a un lungo elenco di casi di violenza di genere nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Quando i carabinieri lo hanno fermato in casa ha provato a difendersi minimizzando l'accaduto con la frase " Oggi le ho dato solo due schiaffi" il 31 enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a Villaricca, nel Napoletano, da dove arriva l'ennesima storia di violenza di genere. A rivolgersi ai carabinieri una 28enne che bussa al citofono della stazione dei carabinieri di Villaricca. Sono le 14 passate. È agitata, si guarda intorno. Con lei, mano nella mano, un bambino di 5 anni, uno dei due suoi figli. Racconta ai carabinieri di essere fuggita da casa, dopo essere stata ancora una volta picchiata dal compagno.