Le ho dato solo due schiaffi | si giustifica così dai carabinieri

Un uomo di 31 anni si è giustificato con i carabinieri dicendo: “Le ho dato solo due schiaffi” dopo aver aggredito una donna a Villaricca, nel Napoletano. La lite è scoppiata davanti ai figli minori, che hanno assistito alla scena. I militari lo hanno arrestato subito, intervenendo dopo la chiamata di un vicino preoccupato.

"Oggi le ho dato solo due schiaffi". È la 'confessione' di un uomo di 31 anni arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca, nel Napoletano, a conclusione dell'ennesima storia di violenza di genere. Una donna di anni si era presentata alla caserma di Villaricca con un bambino di cinque anni, uno dei due figli, raccontando di essere fuggita da casa, dopo essere stata ancora una volta picchiata dal compagno. Sul corpo, anche nelle parti non coperte dai vestiti, grossi lividi viola. Negli ultimi mesi, diversi gli episodi di violenza di cui è vittima, motivati dalla "gelosia".