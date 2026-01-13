Schiacciato da una pianta che stava tagliando nel bosco 70enne trovato morto dai soccorritori
Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita a Figino Serenza, dopo essere stato schiacciato da una pianta mentre stava effettuando lavori di taglio nel bosco. I soccorritori intervenuti sul luogo hanno constatato il decesso. L’incidente solleva interrogativi sulle condizioni di sicurezza durante le attività di manutenzione forestale.
Uo uomo è stato schiacciato da una pianta che stava tagliando nel bosco ed è stato trovato morto a Figino Serenza. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Figino Serenza (Co). Un uomo di 70 anni ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di taglio di piante all'interno del bosco.
