schiacciato da una pianta che stava tagliando nel bosco 70enne trovato morto dai soccorritori

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita a Figino Serenza, dopo essere stato schiacciato da una pianta mentre stava effettuando lavori di taglio nel bosco. I soccorritori intervenuti sul luogo hanno constatato il decesso. L’incidente solleva interrogativi sulle condizioni di sicurezza durante le attività di manutenzione forestale.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Figino Serenza (Co).

