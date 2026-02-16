Borussia-Atalanta i convocati da mister Palladino
Il tecnico Palladino ha scelto i giocatori per la sfida di Champions League tra Borussia e Atalanta, dopo aver perso Raspadori per un infortunio. La lista comprende alcuni nomi di rilievo, pronti a scendere in campo martedì 17 febbraio. Tra i convocati ci sono anche alcuni giovani emergenti, che potrebbero fare il loro debutto in questa partita importante.
CALCIO. Infortunato Raspadori, ecco chi è stato convocato per la partita di Champions in programma martedì 17 febbraio. In attesa della conferenza stampa in programma nella serata, ecco chi sono i 23 calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Borussia Dortmund-Atalanta, gara d'andata dei playoff di Champions in programma alle ore 21 al Westfalenstadion - Signal Iduna Park di Dortmund nella serata di martedì 17 febbraio. Raspadori infortunato, sarà out per alcune settimane.
Atalanta, Palladino svela: «La Champions ci dà stimoli incredibili. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà»
Palladino ha dichiarato che la presenza dell’Atalanta in Champions League rende la squadra più motivata, soprattutto in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.
Atalanta, Palladino recupera un big per la Lazio: è tornato tra i convocati! Aggiornamenti importanti
L'Atalanta ha recuperato un giocatore chiave, perché Palladino lo ha reinserito tra i convocati per la partita contro la Lazio.
