Borussia-Atalanta i convocati da mister Palladino

Il tecnico Palladino ha scelto i giocatori per la sfida di Champions League tra Borussia e Atalanta, dopo aver perso Raspadori per un infortunio. La lista comprende alcuni nomi di rilievo, pronti a scendere in campo martedì 17 febbraio. Tra i convocati ci sono anche alcuni giovani emergenti, che potrebbero fare il loro debutto in questa partita importante.