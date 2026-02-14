Atalanta Palladino recupera un big per la Lazio | è tornato tra i convocati! Aggiornamenti importanti

L’Atalanta ha recuperato un giocatore chiave, perché Palladino lo ha reinserito tra i convocati per la partita contro la Lazio. La squadra nerazzurra aveva bisogno di questa presenza, soprattutto dopo le assenze in attacco. Il calciatore aveva saltato diverse partite a causa di un infortunio, ma ora è tornato disponibile e pronto a scendere in campo.