Asllani ci mette la faccia dopo Lecce Torino | Ho calciato malissimo il rigore e chiedo scusa Volevamo…

Inter News 24 Il centrocampista del Torino, in prestito dall’Inter, Kristjan Asllani, ha parlato così dopo il suo rigore fallito nel match perso contro il Lecce. Il pomeriggio dello Stadio Via del Mare si è trasformato in un vero e proprio teatro degli orrori per il Torino guidato da Marco Baroni. Tra i protagonisti in negativo della sconfitta granata spicca, purtroppo, Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, arrivato in prestito dall’ Inter per trovare continuità e minutaggio, è incappato in una delle peggiori prestazioni della sua ancor giovane carriera. La sua gara, costellata di errori e imprecisioni che gli varranno probabilmente un’insufficienza grave in pagella (si ipotizzano voti tra il 4 e il 4. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani ci mette la faccia dopo Lecce Torino: «Ho calciato malissimo il rigore e chiedo scusa. Volevamo…»

Altre letture consigliate

Portalecce. . LECCE-TORINO CON PORTALECCE GIALLOROSSA Stiamo trasmettendo in diretta la live cronaca in diretta di Lecce-Torino, gara valida per la 13a giornata di Serie A. In studio Alessio Albanese. - facebook.com Vai su Facebook

Torino, Asllani fa mea culpa: il gesto e le parole dopo il rigore sbagliato col Lecce - Torino, Asllani fa mea culpa post Lecce e si assume la “responsabilità” ai microfoni dopo il triplice fischio, vediamo il gesto e le parole del 2002 Kristjan Asllani ci mette la faccia e fa un, dovero ... calcionews24.com scrive

Lecce-Torino 2-1, Asllani: “Rigore brutto, ci metto la faccia” - È terminato il match delle 12:30 di oggi, domenica 30 novembre, che ha visto il Torino affrontare il Lecce in trasferta. Segnala msn.com

Lecce-Torino 2-1: Falcone strega Asllani dal dischetto al 90' - Due gol ravvicinati del Lecce nel primo tempo, la risposta di Adams per accorciare le distanze nella ripresa. Da msn.com