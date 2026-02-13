Fulkrug ha sbagliato il rigore durante Pisa-Milan, causando un risultato di 0-1. La partita si gioca alle 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa, nella 25ª giornata di Serie A. I tifosi seguono la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale.

Nulla da fare per il Milan: Fullkrug fallisce il penalty prendendo il palo. 1-0 Il Milan trova subito il gol del 2-0 con Fullkrug, ma i festeggiamenti si fermano subito: gol annullato per fallo di mano del tedesco Modric passa palla ad Athekame che, vista l'ottima posizione di Loftus-Chekk, effettua un bellissimo cross all'interno dell'area. L'inglese riceve e spedisce il pallone in rete. 0-1 Moreo cerca e trova Stojilkovic con un filtrante davanti a Maignan, ma il portiere rossonero respinge. Brivido Il Milan prova a segnare: dalla destra Athekame mette in mezzo un cross per radio, con il francese che però manda il tiro fuori Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan di Serie A 0-1: Fullkrug fallisce il penalty | LIVE News

Alle 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari si gioca la partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026.

Alle ore 20:45 si è disputata la sfida tra Milan e Lecce allo stadio 'San Siro', partita valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Pronostico Pisa-Milan quote analisi 25ª giornata Serie A; Pisa-Milan in Serie A stasera: le formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pisa-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Serie A, Pisa-Milan 0-1 dopo 45': toscani a caccia di punti salvezza, rossoneri per la vettaPisa-Milan 0-1 dopo 45' Al Centilar Arena il primo tempo di Pisa-Milan si conclude 0-1 grazie alla rete di Loftus-Cheek al 39’ Avvio di partita a ritmo lento con gli ospiti che provano a controllare i ... msn.com

Pisa-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AI rossoneri di Massimiliano Allegri fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark nell'anticipo della 25ª giornata. Sfida da testa-coda alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Per buona parte del primo tempo di Pisa-Milan, mister Allegri ha continuamente strigliato la squadra, richiamando Loftus-Cheek in maniera particolare; ad un certo punto, il tecnico ha urlato all’inglese: “Ruben, stai camminando!”. Poi, però, il numero 8 si è fatt - facebook.com facebook

MP LIVE – Serie A, Pisa-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com