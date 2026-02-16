Beatrice trovata morta a 2 anni uccisa da numerosi e violenti colpi I lividi e le bugie della madre | cosa deve chiarire l’autopsia

Beatrice, la bambina di due anni trovata morta a Morghe, è stata uccisa da numerosi colpi violenti, motivo per cui si sta svolgendo l’autopsia. Il medico ha già riscontrato evidenti segni di violenza sul suo corpo, mentre la madre ha fornito versioni contrastanti sulla sua condizione. La polizia sta cercando di capire se ci siano stati episodi di abusi o un incidente. Questa mattina, alle 11, sono iniziate le analisi sul suo corpo, che potrebbe chiarire le cause della morte.

È iniziata lunedì mattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta il 9 febbraio nel lettino della sua abitazione di Morghe, sulle alture di Bordighera, con numerosi lividi sul corpo. L'incarico è stato affidato a Francesco Ventura, direttore dell'Istituto di medicina legale di Genova, che dovrà stabilire con precisione cause e orario del decesso. Per la Procura di Imperia la piccola è morta a causa di percosse. La madre, Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere da lunedì scorso con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Indagato per lo stesso reato, ma a piede libero, anche il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi.