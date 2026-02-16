Inter-Juventus Marotta | Saviano? Non so chi sia ci penseranno avvocati

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha dichiarato di non conoscere Roberto Saviano, dopo le dichiarazioni dello scrittore sulle polemiche del derby d’Italia. La causa è la discussione sulla simulazione di Alessandro Bastoni, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Marotta ha aggiunto che si affideranno agli avvocati per gestire la situazione. Arrivato in Lega Calcio per l’assemblea, il dirigente ha evitato di commentare ulteriormente la vicenda.

(LaPresse) “Le parole di Roberto Saviano? Non so neanche chi sia”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, arrivando in Lega Calcio per l’assemblea odierna, a proposito delle dichiarazioni di Roberto Saviano sulle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d’Italia di sabato sera. “C’è dispiacere come uomo. Non mi conosce, non so bene che ruolo abbia e non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter-Juventus, Marotta: "Saviano? Non so chi sia, ci penseranno avvocati" Marotta torna su Inter-Juventus: “Bastoni alla gogna ma va giustificato. Saviano? Non so nemmeno chi sia, ci penseranno gli avvocati” Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore. Saviano contro Marotta, il presidente dell'Inter risponde che "ci penseranno gli avvocati, non so chi sia" Roberto Saviano ha criticato l'Inter dopo il match contro la Juventus, sostenendo che il club mostra un atteggiamento di sottomissione verso la Curva Nord. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A falsata, Saviano contro Marotta per Bastoni-Kalulu: l'attacco dopo Inter-Juve; Roberto Saviano accusa Marotta dopo Inter-Juventus: Finché avrà un ruolo i campionati sembreranno falsati, Chiellini sa come funzionano le cose con lui; Saviano durissimo: Con Marotta campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché sa come funziona; Saviano: Finché ci sarà Marotta, i campionati sembreranno falsati. Chiellini sa come funziona con lui. Marotta durissimo dopo Inter-Juve: tutte le parole di fuoco su Bastoni, Chiellini e SavianoLe dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell'assemblea di Lega e dopo gli episodi di sabato scorso ... corrieredellosport.it Marotta furente: Saviano contro l’Inter, è tutto in mano agli avvocati. Poi giustifica BastoniIl presidente dell'Inter interviene duramente dopo le polemiche del derby d'Italia: difesa a spada tratta per il difensore, querela pronta per Saviano ... fanpage.it La Stampa. . Giuseppe Marotta, prima dell’assemblea della Lega Serie A, risponde con decisione alle accuse piovute dopo Inter-Juventus per l’espulsione di Kalulu. Il presidente del club nerazzurro si concentra in particolare sulla replica alle critiche a Bastoni - facebook.com facebook Intervento di John Elkann dopo Inter-Juventus Il presidente di Exor ha contattato Gabriele Gravina per esprimere forte disappunto dopo l’episodio arbitrale legato all’espulsione di Kalulu. Elkann ha anche contattato Comolli, Chiellini e Spalletti, esprimendo v x.com