Bologna-Lazio 1-1 | pareggio rovinato dall’infortunio di Pedro in una coppa di grande intensità

Pedro si è infortunato durante il match tra Bologna e Lazio, che si è concluso con un 1-1, in una partita molto combattuta. L’attaccante spagnolo si è fermato dopo uno scontro nel primo tempo, lasciando i biancocelesti in difficoltà. La squadra ha mostrato segni di preoccupazione mentre Pedro veniva assistito dai medici sul campo. La gara, già intensa, si è complicata ulteriormente con l’assenza del giocatore, che rappresenta un punto chiave per la Lazio.

"> Infortunio per Pedro: La Preoccupazione di Lazio Durante la Coppa Italia. BOLOGNA, ITALIA – 11 FEBBRAIO: Pedro Rodriguez dell’SS Lazio viene portato via in barella dopo un infortunio subito durante la partita di Coppa Italia tra Bologna FC e SS Lazio allo stadio Renato Dall’Ara il 11 febbraio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Rosi – SS LazioGetty Images) La serata era iniziata in modo promettente per la Lazio, che ha ottenuto una vittoria ai rigori contro il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bologna-Lazio 1-1: pareggio rovinato dall’infortunio di Pedro in una coppa di grande intensità. Infortunio Pedro: diagnosi e tempi di recupero dopo lo spavento in Bologna-Lazio Durante il quarto di finale di Coppa Italia, Pedro si è infortunato durante l’intervento atletico. Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsi Pedro si è infortunato durante la partita tra Bologna e Lazio di Coppa Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r.): Taylor segna il rigore della qualificazione e Sarri vola in semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia: Lazio in semifinale, Bologna ko ai rigori; Bologna - Lazio (1-1) Coppa Italia 2025; Bologna-Lazio 1-1 (2-5 dcr). Bologna-Lazio 1-1 (1-4 dcr), cronaca e tabellino: Provedel para, Orsolini calcia fuoriLeggi su Sky Sport l'articolo Bologna-Lazio 1-1 (1-4 dcr), cronaca e tabellino: Provedel para, Orsolini calcia fuori ... sport.sky.it Bologna-Lazio 1-1 (2-5 dcr): Noslin e Provedel portano Sarri in semifinale di Coppa ItaliaBologna-Lazio 1-1, poi 2-5 ai rigori: Castro e Noslin in gol, Provedel decisivo dal dischetto. La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia ... lifestyleblog.it Le parole di Pedro dopo l'infortunio durante Bologna-Lazio #BolognaLazio #Pedro - facebook.com facebook Moviola #Bologna- #Lazio: il solito Chiffi come Don Abbondio, maestro del non decidere x.com