Infortunio Pedro | prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsi

Pedro si è infortunato durante la partita tra Bologna e Lazio di Coppa Italia. Dopo la paura iniziale, i primi esami hanno dato una prima diagnosi, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle sue condizioni e quanto tempo potrebbe rimanere fuori. La squadra aspetta ulteriori controlli per capire meglio la gravità dell’infortunio.

Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Napoli, De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un’ora di audizione, ecco com’è andata. Poi su Conte. Roma, Malen + Dybala la ricetta vincente contro il Napoli? La mossa a cui sta pensando Gasperini al Maradona. Ultimissime Felipe Melo rivela: «Pentito di aver lasciato la Juve ma resto interista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsi Approfondimenti su Pedro Lazio Infortunio Djimsiti: si ferma il difensore durante Atalanta Torino. Le sue condizioni e quali partite potrebbe saltare Durante la partita tra Atalanta e Torino, Berat Djimsiti si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. Infortunio Calhanoglu: stop per il turco durante Inter Napoli. Le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori Durante la partita tra Inter e Napoli, Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio che potrebbe comportare uno stop temporaneo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pedro Lazio Argomenti discussi: DAI CAMPI – CDK, Belghali, Obrador, Davis, Ismajli, Heggem, Baldanzi, Gudmundsson, Rugani: le novità; Infortunio Pedro, lo spagnolo esce in lacrime e va in ospedale; Infortunio Pedro: nessuna frattura. Lazio in semifinale di Coppa; Fantacalcio, infortunio De Ketelaere: la prima diagnosi non fa ben sperare. Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsiInfortunio Pedro: prima diagnosi dopo quanto successo in Bologna Lazio di Coppa Italia! Le sue condizioni e quanto può stare fuori La grande paura, poi il cauto ottimismo. Le immagini di Pedro in lacr ... calcionews24.com Infortunio Pedro, Cardone fornisce aggiornamenti sulle condizioni fisiche dello spagnolo dopo il risentimento evidenziato contro il BolognaInfortunio Pedro, Cardone fornisce aggiornamenti sulle condizioni fisiche dello spagnolo dopo il risentimento evidenziato contro il Bologna L’infortunio di Pedro, rimediato durante la partita contro i ... lazionews24.com Momentaneo sospiro di sollievo in casa Lazio sulle condizioni di Pedro: lo spagnolo era uscito in barella, molto dolorante, per un infortunio alla caviglia destra. Come detto da Sarri, però, i primi esami hanno scongiurato il rischio di fratture - facebook.com facebook Momentaneo sospiro di sollievo in casa Lazio sulle condizioni di Pedro: lo spagnolo era uscito in barella, molto dolorante, per un infortunio alla caviglia destra. Come detto da Sarri, però, i primi esami hanno scongiurato il rischio di fratture #cronachedispogli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.