Durante il quarto di finale di Coppa Italia, Pedro si è infortunato durante l’intervento atletico. L’attaccante si è fermato sul campo, causando subito allarme tra tifosi e staff tecnico. Dopo i controlli, è stata fatta una prima diagnosi e ora si attendono i tempi di recupero.

un intervento atletico che ha coinvolto pedro durante il quarto di finale di Coppa Italia ha scatenato immediata preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico, seguita da aggiornamenti che hanno rassicurato in parte sulle condizioni del giocatore. l’episodio ha richiesto un ricovero urgente e una valutazione medica mirata, mentre la lazio analizza i tempi di recupero e le ripercussioni sul cammino verso gli obiettivi stagionali. secondo le prime valutazioni, la problematica riguarda una lesione dei tessuti molli con interessamento della capsula della caviglia. frattura ossea esclusa e rottura del tendine d’Achille non riscontrata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio Pedro: diagnosi e tempi di recupero dopo lo spavento in Bologna-Lazio

Pedro si è infortunato durante la partita tra Bologna e Lazio di Coppa Italia.

Dopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Come sta Pedro: gli aggiornamenti sull'infortunio durante Bologna-Lazio; INFORTUNIO Pedro: niente frattura, solo una forte distorsione; Infortunio Pedro, lo spagnolo esce in lacrime e va in ospedale; Infortunio Pedro: nessuna frattura. Lazio in semifinale di Coppa.

Momentaneo sospiro di sollievo in casa Lazio sulle condizioni di Pedro: lo spagnolo era uscito in barella, molto dolorante, per un infortunio alla caviglia destra. Come detto da Sarri, però, i primi esami hanno scongiurato il rischio di fratture - facebook.com facebook

