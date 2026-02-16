Boeri e Zucchi a processo per la Beic
Gli architetti Boeri e Zucchi sono finiti sotto processo a causa della gara per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) di Milano. La decisione arriva dopo aver esaminato le modalità con cui sono stati assegnati i lavori, che hanno suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori. La vicenda riguarda anche altri professionisti coinvolti, tutti chiamati a rispondere delle loro scelte.
Milano: architetti Boeri e Zucchi a processo per Beic (2)
L'architetto Stefano Boeri e l'urbanista Stefano Zucchi sono sotto processo a Milano a causa del progetto Beic, un intervento che ha suscitato molte polemiche.
Caso Beic, gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo
Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.
Boeri e Zucchi a processo per turbativa d'asta, conflitto d'interessi sulla Biblioteca europea di MilanoGli architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per ... msn.com
Stefano Boeri e Cino Zucchi rinviati a giudizio: le archistar a processo per il caso BeicMilano, rinviati a giudizio insieme ad altri quattro professionisti per turbativa d'asta. Ai due architetti contestate anche le false dichiarazioni sul conflitto d'interessi, per il loro ruolo nella c ... ilgiorno.it
