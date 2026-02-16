Boeri e Zucchi a processo per la Beic

Gli architetti Boeri e Zucchi sono finiti sotto processo a causa della gara per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) di Milano. La decisione arriva dopo aver esaminato le modalità con cui sono stati assegnati i lavori, che hanno suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori. La vicenda riguarda anche altri professionisti coinvolti, tutti chiamati a rispondere delle loro scelte.

12.45 12.18 Meloni in Sicilia su aree ciclone Harry11.58 Mosca nega: "Navalny non fu avvelenato"11.30 Papa: guerre "attentato uomo all'uomo"10.47 Bankitalia: debito pubblico in aumento10.00 Valanga su linea,deraglia treno Vallese09.32 Tir invade corsie A1, traffico bloccato08.46 Valanga Courmayeur,morto terzo sciatore08.00 Bimbo trapiantato,condizioni "critiche" "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'architetto Stefano Boeri e l'urbanista Stefano Zucchi sono sotto processo a Milano a causa del progetto Beic, un intervento che ha suscitato molte polemiche.

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.

Urbanistica, l'archistar Stefano Boeri e altri sei a processo per il progetto Bosconavigli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.