Bodo Inter Aleesami | In questi giorni fa parecchio freddo Giocare in Norvegia è diverso

Luca Aleesami, ex giocatore del Palermo ora al Bodo Inter, ha detto che il freddo intenso di questi giorni rende difficile giocare in Norvegia. Ha spiegato che le basse temperature e il vento forte influenzano molto le partite. Aleesami ha anche aggiunto che le condizioni climatiche sono molto diverse rispetto all’Italia. Un esempio concreto: durante gli allenamenti, spesso devono interrompere a causa di tempeste improvvise.

Inter News 24 Bodo Inter ai playoff di Champions League, l’ex Palermo Aleesani ha spiegato le difficoltà che ci sono nel giocare in Norvegia. Il difensore del Bodo Glimt ed ex Palermo, Haitam Aleesami, intervistato da gianlucadimarzio.com, si è espresso così in vista della sfida di mercoledì per il playoff d’andata in Champions League contro l’Inter. CLIMA – « In questi giorni fa parecchio freddo e nonostante tutto, ogni tanto, lo soffro ancora ». INTER? – « Siamo pronti. Servirà grande attenzione. Mi aspetto una bella sfida contro una squadra che conosce bene questa competizione ». FREDDO – « Andiamo in campo con -10 o -16 gradi? È vero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bodo Inter, Aleesami: «In questi giorni fa parecchio freddo. Giocare in Norvegia è diverso» Bodo Glimt, Aleesami suona la carica: «Pronti per la sfida con l’Inter! Mi manca l’Italia, vi racconto il mio gol al Dortmund» Haitam Aleesami, ex difensore del Palermo ora in forza al Bodo Glimt, ha espresso grande entusiasmo per la partita contro l’Inter in Champions League. Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per Guardiola Il BodoGlimt sorprende il Manchester City con una vittoria di misura per 3-1 nella fase a gironi della Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Playoff Champions, la rosa ufficiale del Bodo/Glimt per il doppio confronto con l'Inter; Il Bodo sta preparando la sfida contro l’Inter in Spagna. Storia singolare quella di…. Bodo/Glimt, Aleesami: Pronti per l'Inter, conosce bene la Champions. Juve? Imparato tantoIn questi giorni fa parecchio freddo e nonostante tutto, ogni tanto, lo soffro ancora. Lo racconta chi, come Haitam Aleesami, vive e gioca. tuttomercatoweb.com Qui conta prima come giochi che vincere. Bodo/Glimt, Aleesami verso l'Inter: Idee chiareMi manca tutto. Anche la pressione del ‘dover vincere a tutti i costi’. Non è semplice viverla, ma ti aiuta a crescere come uomo.. tuttomercatoweb.com A Bodo, in attesa del match con l'Inter per l'andata dei playoff di Champions League, la situazione neve è questa #SportMediaset - facebook.com facebook #Inter - Domani vigilia “inusuale”. Prima la partenza per Bodo, poi la conferenza stampa di #Chivu e di un giocatore, successivamente l’allenamento della squadra. Oggi seduta sul sintetico di Interello. x.com