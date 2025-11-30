Il confronto è tutto nerazzurro, anche se sulla panchina opposta c’è una vecchia gloria rossonera. Cristian Chivu troverà sul suo cammino Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, in una trasferta che arriva dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. Finora, eccezion fatta per l’Udinese, le gare contro avversarie con ambizioni meno elitarie sono sempre state portate a casa dall’ Inter. Sarà fondamentale proseguire nella striscia, per rialzare la testa e lasciarsi alle spalle i recenti scivoloni. Ad oggi non c’è stato nemmeno un pari, tra campionato e Champions League. Quando la “X“ si stava avvicinando, la squadra ha trovato il colpo di reni a Verona, oppure ha ceduto in extremis come contro Juventus e Atletico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter, la ThuLa sulla via del riscatto. Chivu a Pisa con un Bonny in meno