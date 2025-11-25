Joao Mario verso una maglia da titolare per Bodo Glimt Juve? Ballottaggio sulla fascia chi potrebbe fargli spazio in Norvegia | ultime
Joao Mario, il portoghese è favorito su Kostic per la sfida di Champions League: con il suo ingresso dal primo minuto Cambiaso scivola a sinistra. La Juventus si prepara ad affrontare il gelo della Norvegia in una notte di Champions League che non ammette distrazioni. Contro il Bodo Glimt, Luciano Spalletti sembra intenzionato a mescolare le carte rispetto alla formazione che ha pareggiato 1-1 a Firenze, non tanto per bocciature quanto per gestire le energie e adattare l’assetto alle condizioni ambientali e tattiche. La novità più rilevante potrebbe riguardare le fasce, dove si profila un’esclusione eccellente che rilancerebbe le quotazioni di un giocatore finora ai margini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
