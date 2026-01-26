Napoli-Chelsea designazione arbitro Turpin | attesa conferma UEFA

Napoli-Chelsea, in programma nella fase a eliminazione diretta della Champions League, vede la designazione dell’arbitro Turpin come elemento di interesse. La conferma ufficiale da parte della UEFA è attesa, in un contesto in cui l’assegnazione degli arbitri riveste importanza per la regolarità della competizione. Questa partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni europee delle due squadre e l’eventuale conferma di Turpin sarà un dettaglio da seguire attentamente.

La sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, considerata cruciale per le ambizioni europee degli azzurri, è al centro delle attenzioni anche sotto il profilo arbitrale. Secondo quanto anticipato dal quotidiano Il Mattino, l'organismo europeo potrebbe assegnare la direzione dell'incontro al fischietto francese Clément Turpin, ma al momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte della UEFA. Turpin è un direttore di gara di grande esperienza nel circuito internazionale. Nato in Francia nel 1982, è arbitro internazionale dal 2010 ed è inserito nel gruppo Elite della UEFA, la categoria che comprende i migliori fischietti continentali.

