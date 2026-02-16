Bobsleigh | velocità ghiaccio e fiducia assoluta

Un bob in acciaio e fibra si lancia a oltre 130 kmh su un tracciato di ghiaccio lungo 1.600 metri, mettendo alla prova la velocità e la precisione degli atleti. La corsa, che si svolge tra curve strette e discese ripide, richiede fiducia totale nel mezzo e nei compagni di squadra. La pista, con le sue curve paraboliche, si snoda attraverso un ambiente gelido, creando uno spettacolo di pura adrenalina.

Tutto nasce da una partenza esplosiva, poi il controllo passa al pilota, mentre l’equipaggio diventa un corpo unico con il mezzo. È uno sport dove la forza incontra la precisione, e l’errore non ha appello. La tecnica non è mai separata dall’emozione, perché a quelle velocità tutto ciò che sei entra in pista con te. “Nel bob non puoi pensare: devi sentire”. Il 4 volte campione olimpico André Lange ha spesso descritto la discesa come un’esperienza sensoriale totale. Il bob non concede spazio alla riflessione razionale: ogni curva viene anticipata dal corpo prima ancora che dalla mente. È una gara che chiede presenza assoluta, una forma di ascolto profondo del ghiaccio e del bob. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

