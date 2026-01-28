Milano Cortina 2026 Abodi | Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza

Abodi rassicura: “Abbiamo totale fiducia nel sistema di sicurezza del Ministero dell’Interno per i Giochi di Milano-Cortina. Non ci sono dubbi che la sicurezza sarà garantita, a partire dal lavoro del ministro Piantedosi e delle forze dell’ordine. Il governo segue con attenzione l’organizzazione e si impegna a mantenere alta la vigilanza durante tutto l’evento.”

(Adnkronos) – "C'è una totale, assoluta e profonda fiducia non soltanto per i Giochi di Milano-Cortina ma per la vita che facciamo tutti i giorni nel modello sicurezza che gestisce il ministero dell'Interno e quindi saranno loro, a partire dal mio collega Piantedosi, a garantire, a prescindere dagli attori, che la sicurezza sia presidiata e.

Abodi assicura piena fiducia nel sistema di sicurezza per i Giochi invernali.

Durante un’intervista, Attilio Fontana ha dichiarato che l’eventuale presenza di agenti dell’ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarebbe motivata esclusivamente da ragioni di sicurezza.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, porte aperte alla biathlon Arena

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, polemica per Ghali alla cerimonia d'apertura; Olimpiadi, Abodi: Ghali a Milano-Cortina? Non esprimerà il suo pensiero sul palco; Olimpiadi, Ghali apre la cerimonia. Abodi: Nessuna posizione su Gaza. E il M5S denuncia la censura; Levata di scudi contro Ghali a Milano Cortina. Abodi: 'Non dirà la sua'.

Milano-Cortina: Abodi, 'Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza'Roma, 28 gen. (Adnkronos) - C'è una totale, assoluta e profonda fiducia non soltanto per i Giochi di Milano-Cortina ma per la vita che facciamo ... iltempo.it

MILANO-CORTINA - Abodi: ICE? Non intervengo, a me interessa la sicurezza nel senso più ampio del termineSulla presenza dell'ICE ai Giochi di Milano Cortina non intervengo dice il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. Lascio che parlino i colleghi che hanno titolo per dare certe informa ... napolimagazine.com

Anche Stefano Domenicali tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo avervi raccontato in queste settimane di altri sportivi che hanno portato la Fiamma Olimpica. Il CEO della F1 era al Lago di Carezza. #MemasGP #F1 - facebook.com facebook

“Non vogliamo l’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina”: raccolte migliaia di firme contro l’agenzia più disumana degli Usa x.com