Milano-Cortina | Abodi ' Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza'

Abodi assicura piena fiducia nel sistema di sicurezza per i Giochi invernali. In un incontro a Roma, il ministro dello Sport ribadisce che la sicurezza sarà garantita come sempre, grazie al lavoro delle forze dell’ordine, e conferma che i Giochi si svolgeranno senza problemi.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “C'è una totale, assoluta e profonda fiducia non soltanto per i Giochi di Milano-Cortina ma per la vita che facciamo tutti i giorni nel modello sicurezza che gestisce il ministero dell'interno e quindi saranno loro, a partire dal mio collega Piantedosi, a garantire, a prescindere dagli attori, che la sicurezza sia presidiata e venga fatta nel modo con il quale siamo abituati a farlo in Italia”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni, rispondendo a una domanda sull'Ice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La discussione sulla presenza di agenti ICE a Milano per i Giochi Olimpici evidenzia differenze di opinioni tra le autorità.

