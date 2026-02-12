Johannes Lochner fa partire bene le prove del bob a 2 ai Giochi di Milano Cortina 2026. Chiama subito l’attenzione con il miglior tempo nella prima manche, aprendo così una sfida aperta con Francesco Friedrich. Anche Patrick Baumgartner si fa notare, mantenendo buone chance di salire sul podio. La competizione si fa più interessante, e gli atleti spingono forte per conquistare la medaglia d’oro.

Inizia il duello per la medaglia d’oro tra Johannes Lochner e Francesco Friedrich. Il primo ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito al capitolo inaugurale del derby tedesco che, a meno di ribaltoni clamorosi, assegnerà il titolo con i Cinque Cerchi. Buon inizio anche per il nostro Patrick Baumgartner. Johannes Lochner ha messo a segno il miglior tempo in 55.65 con 19 centesimi di margine sul suo grande rivale Francesco Friedrich (55. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Johannes Lochner inizia con il piede giusto le prove del bob a 2. Buon avvio anche di Patrick Baumgartner

Approfondimenti su Johannes Lochner

Johannes Lochner si conferma protagonista nel bob, conquistando cinque vittorie su sei gare e dominando la Coppa del Mondo a due.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Johannes Lochner

Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner; Italia a medaglia alle Olimpiadi già in 8 diversi sport! E in altri 5 sarà possibile…; Calendario bob Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming.