Napoli boato all’Arenaccia | crolla un muro Auto sepolte sotto le macerie

Nel pomeriggio di oggi, nella zona Arenaccia a Napoli, si è verificato un forte boato seguito dal crollo di un muro, che ha sepolto alcune auto sotto le macerie. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che si sono subito allertati e hanno assistito alla scena di grande impatto.

Momenti di forte apprensione oggi pomeriggio nella zona Arenaccia a Napoli, dove intorno alle 16:00 un violento boato ha scosso i residenti. L’episodio si è verificato in via Francesco Pinto, a ridosso di Piazza Nazionale, dove sarebbe crollato un muro di contenimento adiacente alla carreggiata. Il crollo e i primi soccorsi Secondo le prime . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, boato all’Arenaccia: crolla un muro. Auto sepolte sotto le macerie

Napoli – Un boato nella notte di Secondigliano, ancora una volta. Un ordigno è esploso nella tarda serata di ieri ai danni di un esercizio commerciale del quartiere, provocando danni all’ingresso e agli arredi interni. Un atto intimidatorio plateale, che ha immed Vai su X

Pullman #Juventus arriva al Maradona: boato di fischi e insulti per i bianconeri. Tifosi del Napoli scatenati - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, vento forte: crolla un altro albero in via dell’Epomeo - Un altro albero è crollato in via dell' Epomeo, a Soccavo, spinto dal forte vento che da ore interessa Napoli. Segnala ilmattino.it

Napoli, albero crolla in via dell’Epomeo: sfiorata una panchina, nessun ferito. - Paura a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli, dove un albero è caduto nella notte tra giovedì e venerdì in via dell' Epomeo, una delle strade più frequentate del quartiere. Segnala ilmattino.it