Castro dei Volsci crolla un muro | 4 auto distrutte e strada chiusa

Martedì 5 gennaio 2026, a Castro dei Volsci, un muro di contenimento è crollato in via San Rocco, causando la distruzione di quattro auto e la chiusura temporanea della strada. L’incidente ha coinvolto circa 10 metri cubi di terra e pietrame provenienti da una proprietà privata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per valutare la stabilità dell’area e mettere in sicurezza la zona.

Martedì 5 gennaio 2026, intorno alle ore 9:30, un muro di contenimento, insieme a circa 10 metri cubi di terra di riporto e pietrame appartenenti a una proprietà privata, è crollato in via San Rocco a Castro dei Volsci (FR), franando sulla sottostante area di parcheggio e danneggiando quattro.

