Meloni ufficializza la presenza dell’Italia nel Board per Gaza | Siamo stati invitati

“Siamo stati invitati anche noi a farne parte. Penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano, siamo pronti a fare la nostra pace nella costruzione del piano di pace”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ai giornalisti riuniti per il punto stampa a Seul ha confermato l’invito dell’Italia a far parte del Board of peace per Gaza. La notizia era stata anticipata già ieri da diversi giornali ma la premier aveva sottolineato come mancasse ancora l’ufficialità. “Mi pare” che l’Italia, ha aggiunto Meloni, sia “un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meloni: “La presenza dell’Italia in Groenlandia? Da discutere in ambito Nato. Disponibili per il board per Gaza”

