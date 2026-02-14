Meloni | valorizzare ciò che unisce Ue-Usa Italia ‘osservatore’ a Board of peace

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace, in risposta all’invito arrivato ieri sera. La premier ha spiegato che questa scelta permette di rispettare la Costituzione, evitando conflitti legali. La decisione mira a rafforzare i rapporti tra Ue e Usa, puntando su ciò che unisce i due blocchi. La convocazione, che coinvolge anche altri paesi europei, si svolgerà a Addis Abeba.

Addis Abeba, 14 feb. (askanews) – L'invito, riferisce lei stessa, è arrivato ieri sera. Una convocazione a partecipare ma come "osservatori", cosa che risolve a monte il problema – sollevato anche dal Quirinale – di una incompatibilità con la nostra Costituzione. Dunque, l'Italia prenderà parte alla riunione del Board of peace per Gaza voluto da Donald Trump, che si terrà a Washington il 19 febbraio anche se si sta ancora valutando "a quale livello". E' la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad annunciarlo, conversando con alcuni giornalisti a margine della missione che l'ha portata ad Addis Abeba nel nome del Piano Mattei.