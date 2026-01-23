Il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici. Durante la conferenza stampa a Villa Pamphilj, sono stati discussi i punti su cui l’Europa deve decidere se assumere un ruolo di leadership o subire il proprio destino. Inoltre, Meloni ha annunciato il rifiuto di aderire al Board of Peace, evidenziando le priorità italiane in ambito internazionale.

La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno tenuto oggi a Roma un vertice con diversi membri dei rispettivi governi. Meloni e Merz hanno siglato un Protocollo sul piano d'azione italo-tedesco sulla competitività, anticipato qui dal Corriere e che sarà presentato al summit speciale dei leader europei convocato su iniziativa del cancelliere tedesco il 12 febbraio. «L’Europa sta rimanendo indietro», è la frase d’esordio del piano e il tempo di agire «è adesso». Per questo Italia e Germania, le due principali nazioni manifatturiere, hanno concordato «un’agenda chiara e impegni concreti per rafforzare la competitività dell’Europa per assicurare crescita, autonomia strategica e minore vulnerabilità agli choc esterni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Vertice Meloni-Merz: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino» | Perché Meloni ha detto no al Board of Peace

