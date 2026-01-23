Giorgia Meloni ha contattato direttamente Donald Trump, chiarendo la posizione italiana riguardo alla situazione a Gaza. La telefonata, senza intenti cerimoniali, mira a rafforzare il dialogo e condividere una visione comune sulla questione. L’iniziativa riflette una volontà di confronto diretto tra i leader per affrontare con chiarezza le sfide attuali, senza fraintendimenti o ambiguità.

« Ciao Donald ». Giorgia Meloni decide di anticipare gli eventi e chiama direttamente Donald Trump. Non è un gesto rituale, né una cortesia diplomatica. È una scelta politica. Sul tavolo ci sono due questioni sensibili, entrambe destinate a pesare nei rapporti tra Roma e Washington. La chiamata che evita lo strappo. La prima è già nota alla Casa Bianca: l’Italia, almeno per ora, non sottoscriverà lo statuto del cosiddetto Board of Peace per Gaza. La seconda è più pratica: la presidente del Consiglio ha saltato per questa volta la cerimonia inaugurale a Davos. Leggi anche Oggi il vertice Meloni-Merz: Roma e Berlino al crocevia di Villa Pamphili per ridisegnare il futuro dell'Europa su crescita e sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni sente Trump: altro che strappo, tutto chiaro sul Board per Gaza

Giorgia Meloni è indecisa sul Board of Peace (il consiglio di pace di Trump per Gaza)Giorgia Meloni sta valutando se aderire al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dall'ex presidente Donald Trump, che si occupa della gestione della transizione nella Striscia di Gaza.

"Meloni sarà nel board di pace per Gaza": il successo politico della premier (che ringrazia Trump)La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Meloni sente Trump su Gaza e fa sponda con Merz sulla Groenlandia; Meloni sente i leader Ue e pensa di sfilarsi su Gaza. Dubbi di costituzionalità; Groenlandia, Meloni sente Trump: Sbagliato aumentare i dazi; Meloni sente Trump: Gli ho detto che i dazi sono un errore. Ora dialogo Usa-Ue.

Meloni sente i leader Ue e pensa di sfilarsi su Gaza. Dubbi di costituzionalitàLa presidente del Consiglio decide oggi se andare a Davos: frenata sul piano di Washington ma vuole il bilaterale con Trump. FI preme per il no ... repubblica.it

Meloni telefona a Trump e media con i leader Ue. Artico, clausola anti-Cina«Capisco, capisco...». La voce roca di Donald Trump è intervallata da lunghi sospiri. Mercoledì sera. Giorgia Meloni alza la cornetta da Palazzo Chigi e rompe gli ... ilmattino.it

Meloni sente i leader Ue e pensa di sfilarsi su Gaza, pressing di Forza Italia - la Repubblica x.com

I dazi e la Groenlandia rilanciano Meloni come mediatrice con Trump. Dall'Asia la premier sente il presidente americano, il segretario generale della Nato Rutte e i principali leader europei, muovendosi da pontiera. facebook