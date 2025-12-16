Documenti falsi per l’immigrazione clandestina 47enne arrestato dalla polizia all’aeroporto di Orio al Serio

Un uomo di 47 anni di origine eritrea è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio Bergamo con documenti falsi destinati all’immigrazione clandestina. L’arresto, frutto di un’accurata indagine coordinata dalla Procura di Bergamo, ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e l’Ufficio di Polizia di Frontiera.

Bergamo. L’arresto di un uomo di 47 anni di origine eritrea rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, avviata dalla locale Squadra Mobile in sinergia con i poliziotti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera allo scalo aereo di Orio al Serio. Gli agenti, tra maggio e luglio del 2025, hanno arrestato sei diversi soggetti, tutti di nazionalità eritrea, che avevano tentato di imbarcarsi allo scalo bergamasco esibendo documenti falsi apparentemente prodotti in Europa (per lo più carte di identità spagnole, belghe e svedesi). L’attività di attenta analisi dei viaggi effettuati dai migranti eritrei in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio, con destinazione verso paesi del Nord Europa, ha consentito agli investigatori di ricostruire le modalità operative di gestione delle partenze. Bergamonews.it

