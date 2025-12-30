Se desideri trascorrere il Capodanno in modo tranquillo e riflessivo, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, sul Verbano, offre un’atmosfera di silenzio e contemplazione. Situato a Leggiuno, questo luogo combina storia, natura e quiete, creando un’occasione unica per concludere l’anno in serenità. Una proposta ideale per chi cerca un’esperienza diversa, lontano dal caos, dedicata alla riflessione e al recupero di un tempo più lento.

Per chi è alla ricerca di un Capodanno diverso dal solito, ecco la proposta decisamente sui generis del meraviglioso eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno: una fine d’anno all’insegna sì della condivisione ma anche della ricerca di intimità, della storia e del contatto con la natura. Niente di più facile in un luogo incantevole e magico, intriso di spiritualità qual è il complesso monastico del XIV secolo. La sera del 31 dicembre infatti momenti di silenzio si alterneranno ad altri di festa e condivisione ma sempre all’insegna della sobrietà e del raccoglimento. "Il monastero che sorge a strapiombo sul lago Maggiore, qui a Leggiuno, è aperto ogni giorno, e accoglie i suoi visitatori in molte forme diverse, anche l’ultimo giorno dell’anno", promettono gli organizzatori e le religiose e i religiosi della Fraternita Francescana di Betania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti zitti, è Capodanno. All’Eremo sul Verbano fine dell’anno in silenzio

