Bimbo trapiantatocondizioni critiche

Un bambino di 2 anni di Napoli si trova in condizioni critiche dopo aver subito un trapianto di cuore, che è stato danneggiato durante il trasporto dal donatore. La famiglia del piccolo ha riferito che le sue condizioni sono stabili, ma molto delicate, e gli medici continuano a monitorarlo attentamente nel reparto di rianimazione. Il caso ha suscitato preoccupazione tra i pediatri e le autorità sanitarie, che stanno verificando la qualità delle procedure di trasporto e conservazione degli organi.

8.00 E' in condizioni "stabili, ma di grave criticità" il bambino di 2 anni di Napoli a cui il 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dal donatore. Attesa per la riunione oggi dell'équipe di valutazione dell'ospedale Monaldi. La mamma in tv a Domenica In: "Chiedo aiuto anche al Papa". Dall'inchiesta emerge che il cuore del donatore avrebbe viaggiato in un comune contenitore di plastica. A danneggiarlo sarebbe stato l'uso del ghiaccio secco.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Genova, ambulanza travolge un 12enne sulle strisce: il bimbo in condizioni critiche Salvo a Bari bimbo di 9 mesi: somministrato farmaco per sospetto botulismo, era arrivato in condizioni critiche Un bambino di 9 mesi è stato salvato a Bari dopo aver ricevuto un farmaco contro il sospetto di botulismo. La forza di una donna, le anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cuore bruciato, l'ospedale dei Colli: Le condizioni del bimbo sono critiche. Ma resta in lista per il trapianto; Cuore bruciato, l’inchiesta sul trapianto al bimbo eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Cuore bruciato, l'ospedale dei Colli: 'Le condizioni del bimbo sono critiche. Ma resta in lista per il trapianto'. Bimbo trapiantato, la mamma non si arrende: 'Mi aiuti il Papa'I dettagli della consulenza del Bambin Gesù rivelano impietosamente un quadro critico, ma la madre del piccolo paziente in lotta per la vita dopo il trapianto di un cuore danneggiato non si arrende. ansa.it Napoli, trapiantato cuore danneggiato a bimbo di due anni: il Bambino Gesù si pronuncia sulla possibilità di un nuovo interventoBimbo in gravi condizioni al Monaldi a Napoli: cuore bruciato durante il trasporto, il parere medico del Bambino Gesù e l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. notizie.it Il bimbo con il cuore danneggiato trapiantato: la madre prega il Papa. Ora si attende il terzo parere sulle condizioni del piccolo facebook Il #bimbo a cui è stato trapiantato un #cuore danneggiato. Il trasporto da #Bolzano era avvenuto in una comune scatola di plastica che non permetteva il controllo della temperatura. #Tg1 Gian Vito Cafaro x.com