Salvo a Bari bimbo di 9 mesi | somministrato farmaco per sospetto botulismo era arrivato in condizioni critiche

Un bambino di 9 mesi è stato salvato a Bari dopo aver ricevuto un farmaco contro il sospetto di botulismo. Era arrivato in ospedale in condizioni critiche, già intubato, e i medici del Giovanni XXIII hanno deciso di intervenire subito. Il 12 gennaio hanno somministrato l’antitossina, anche senza avere ancora la conferma ufficiale della diagnosi.

Il bambino era arrivato in ospedale già intubato ed è stato preso in carico dall'equipe di rianimazione del Giovanni XXIII: l'antitossina somministrata il 12 gennaio, senza attendere la conferma definitiva della diagnosi.

