Genova ambulanza travolge un 12enne sulle strisce | il bimbo in condizioni critiche

Un bambino di 12 anni stava attraversando la strada per entrare a scuola quando un’ambulanza a sirene spiegate gli è piombata addosso travolgendolo e facendolo volare a diversi metri di distanza. È accaduto intorno alle 7.30 in via Archimede, a Genova, quando la vittima era nei pressi delle strisce pedonali. Il piccolo è stato immediatamente soccorso ed è stato trasportato all’ospedale Gaslini in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sull’incidente sta indagando la sezione infortunistica della polizia locale. Le condizioni gravissime del giovane: «Trauma cranico di particolare gravità». 🔗 Leggi su Open.online