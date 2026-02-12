Sono ore decisive per Tommaso, il bambino di due anni che da quasi due mesi lotta in ospedale a Napoli. Dopo un intervento al cuore fatto al Monaldi il 23 dicembre, il piccolo vive attaccato a una macchina, in attesa di ricevere un cuore nuovo. La mamma di Tommaso ha lanciato un appello, mentre si fa strada la sospensione di un terzo medico coinvolto nel caso. La situazione resta critica e la speranza di una svolta non si spegne.

Sono ore cruciali per la vita di Tommaso, il bimbo di appena 2 anni, dopo un delicato intervento al cuore avvenuto il 23 dicembre scorso al Monaldi, vive da 50 giorni attaccato a una macchina in attesa di un cuore nuovo. La richiesta è stata estesa alla rete della “European Donation and Transplant Coordination Organisation”. Al piccolo è stato trapiantato un cuore "bruciato" con ghiaccio secco per un errore nella procedura di conservazione dell'organo. Circostanza che ha fatto scattare tre inchieste. Napoli, cuore "bruciato" trapiantato a bimbo di 2 anni: terzo medico sospeso. L'appello della mamma La Procura di Napoli avrebbe pronti i primi avvisi di garanzia per alcuni medici che hanno avuto un ruolo diretto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, cuore “bruciato” trapiantato a bimbo di 2 anni: terzo medico sospeso. L’appello della mamma

Approfondimenti su Napoli Cuore

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Cuore

Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato.

Napoli, trapianto di cuore bruciato su un bambino: Serve nuovo organo entro 48 oreServe un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile. A dirlo è stato ieri l’avvocato ... msn.com

Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghiUn giovanissimo cuore pronto per essere trapiantato nel petto di un bambino di due anni, ma danneggiato durante la delicata procedura per il suo trasporto. Sarebbe questa la causa che avrebbe portato ... msn.com

Cuore “bruciato” dal ghiaccio secco al Monaldi di Napoli: sospesi i trapianti e due chirurghi: La direzione dell’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso cautelativamente dall’attività trapiantologica due chirurghi in merito alla vicenda del cuore diventato inutilizza - facebook.com facebook

Alvino: "Como riposato e il Napoli si fa un 'cuore' così. Dilettanti allo sbaraglio..." x.com