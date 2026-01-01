Si sente male al mercato anziano salvato da tre agenti della municipale con le manovre salvavita

Un uomo di 75 anni ha accusato un malore mentre si trovava al mercato di Torre del Greco, in via Falanga. Fortunatamente, tre agenti della polizia municipale sono intervenuti tempestivamente, eseguendo manovre salvavita che hanno contribuito a stabilizzare le sue condizioni. L’intervento rapido ha permesso di evitare conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni d’emergenza.

Un 75enne è stato colto da un malore mentre si trovava nell'area mercatale di Torre del Greco in via Falanga. Prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118 sono state praticare all'anziano le manovre salvavita da tre agenti di polizia municipale. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Maresca

