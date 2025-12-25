Ambulante si sente male al mercato | salvato dal defibrillatore
Storico ambulante del mercato settimanale salvato dai colleghi dopo aver accusato un infarto. Il dramma si è materializzato la vigilia di Natale. Secondo una prima ricostruzione quando ancora doveva sorgere il sole, L.A. fioraio è arrivato con il suo furgone a Camposampiero. A poche decine di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
CAMPOSAMPIERO | AMBULANTE SI SENTE MALE AL MERCATO, SALVATO DAL DEFIBRILLATORE; TREVISO | DOPO L’AGGRESSIONE PARLA IL DIRETTORE BACIALLI: «VIOLENZA GRATUITA».
AMBULANTE SI SENTE MALE AL MERCATO, SALVATO DAL DEFIBRILLATORE | 24/12/2025
