Bimbo con il cuore bruciato | come viene mantenuto in vita e quali sono i rischi

Un bambino di appena due anni, affetto da un cuore gravemente danneggiato, riceve cure intense all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito. La causa è il danno all’organo, che ha reso necessario un intervento urgente e complesso. La tecnologia impiegata permette di mantenere in vita il piccolo, ma comporta rischi elevati e richiede controlli costanti.

Dopo il trapianto andato male, il piccolo è sostenuto dall'ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana), mentre i medici valutano un nuovo intervento e la famiglia richiede pareri internazionali Ha poco più di due anni, un cuore che non funziona e una tecnologia che lo tiene in vita. È il bambino ricoverato all'Ospedale Monaldi dopo il trapianto con un organo rivelatosi gravemente danneggiato lo scorso 23 dicembre, il cosiddetto "cuore bruciato". Subito dopo l'intervento, il cuore non ha retto: il piccolo è stato posto in coma farmacologico e collegato a un sistema di supporto meccanico altamente sofisticato, mentre cresce l'incertezza sulle possibilità di un secondo trapianto.

Un bambino di pochi mesi ha ricevuto un trapianto di cuore “bruciato” a causa di una malattia rara chiamata cardiomiopatia dilatativa.

La procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, tra medici e paramedici, nell’ambito di un’inchiesta sul trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi.

