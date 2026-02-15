Bimbo col cuore bruciato cos' è la cardiomiopatia dilatativa di cui soffre e quali sono i sintomi
Un bambino di pochi mesi ha ricevuto un trapianto di cuore “bruciato” a causa di una malattia rara chiamata cardiomiopatia dilatativa. Questa condizione danneggia il muscolo cardiaco, rendendolo troppo debole per pompare correttamente il sangue. I sintomi più comuni sono affaticamento, mancanza di respiro e gonfiore alle gambe. La diagnosi è stata fatta in modo tempestivo, permettendo di intervenire prima che la condizione peggiorasse.
Il bambino di due anni a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato” soffre di cardiomiopatia dilatativa (Cmd). La malattia è stata scoperta quando il piccolo aveva pochi mesi e si tratta di una condizione considerata rara nei più piccoli, con una frequenza di 0,57 casi per 100mila persone all’anno. Il ventricolo sinistro del cuore è dilatato e non riesce a contrarsi in modo normale. Cos’è la cardiomiopatia dilatativa La cardiomiopatia dilatativa, di cui soffre il bambino di due anni col cuore “bruciato”, è una malattia che colpisce il muscolo cardiaco e che compromette la capacità del cuore di pompare efficientemente il sangue verso il resto dell’organismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Bimbo col cuore “bruciato”, la notizia dall’ospedale è arrivata
Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva.
Ecco che cos'è questa malattia, quali sono i sintomi e quali le cure
