Bimbo con cuore bruciato i medici di Roma | Emorragia e infezione in corso nuovo trapianto impossibile danni anche a reni e polmoni

Un bambino di 2 anni e tre mesi, che ha ricevuto un cuore danneggiato, si trova ancora in terapia intensiva a Roma. La causa di questa condizione sono emorragie e infezioni che si sono sviluppate dopo l’intervento. I medici spiegano che le complicanze hanno reso impossibile un nuovo trapianto e hanno causato danni anche ai reni e ai polmoni del piccolo. Attualmente, il bambino è attaccato all’Ecmo, un supporto vitale, e la sua situazione rimane grave.

