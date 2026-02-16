Bimba morta a Bordighera oggi l'autopsia e gli esami a casa dell’amico della madre | tutti i dubbi da sciogliere

A Bordighera, la morte della bambina di due anni ha portato gli investigatori a interrogare l’amico della madre, dove sono stati eseguiti anche gli esami sul corpo. La polizia ha deciso di condurre l’autopsia nel tentativo di chiarire le cause del decesso, che ancora rimangono avvolte da molti dubbi. La famiglia della piccola e le persone coinvolte attendono con ansia i risultati delle analisi.

Oggi si sta svolgendo l'autopsia sul corpo della bimba di due anni trovata morta la mattina del 9 febbraio in una casa a Bordighera, in provincia di Imperia. Nelle stesse ore i carabinieri sono al lavoro per un sopralluogo nella casa dell'amico della madre. Ecco tutti i dubbi che verranno sciolti oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una bambina di due anni di Bordighera è morta, e gli investigatori sospettano che sia deceduta a casa di un amico della madre, sollevando dubbi sull’orario esatto della morte.

Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere con l’accusa di omicidio dopo che il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha accertato che avrebbe guidato da Perinaldo a Bordighera con la figlia già senza vita in auto.

