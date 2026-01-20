Città digitale al 100% | avanti tutta via alla tranche da quasi 7 milioni

È iniziata una nuova fase di sviluppo digitale a Cernusco, con un investimento di quasi 7 milioni di euro da parte di Fibercop. L’obiettivo è collegare il Naviglio al 4K, migliorando servizi come telemedicina e amministrazione digitale. Questo intervento rappresenta un passo importante verso una città completamente digitale, offrendo a cittadini e imprese accesso rapido e innovativo alle risorse online.

