Città digitale al 100% | avanti tutta via alla tranche da quasi 7 milioni
È iniziata una nuova fase di sviluppo digitale a Cernusco, con un investimento di quasi 7 milioni di euro da parte di Fibercop. L’obiettivo è collegare il Naviglio al 4K, migliorando servizi come telemedicina e amministrazione digitale. Questo intervento rappresenta un passo importante verso una città completamente digitale, offrendo a cittadini e imprese accesso rapido e innovativo alle risorse online.
"Città digitale al 100%", via alla nuova tranche di lavori firmati Fibercop, quasi 7 milioni di euro di investimento a Cernusco per allacciare il Naviglio al 4k, obiettivo " telemedicina, ma anche tanta amministrazione a portata di clic". "L’intero abitato sarà cablato con la fibra ottica entro il 2026", conferma l’Amministrazione. Ricominciano i lavori, con la nuova tranche via al piano, saranno aggiunte alla rete altre 5mila abitazioni oggi scoperte. Segni sull’asfalto in viale Assunta e dintorni annunciano il cantiere. "Gli interventi prevedono scavi in trincea e l’utilizzo di condotti già esistenti di proprietà comunale o di Telecom - avvisa il Municipio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
