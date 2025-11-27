Guerra delle Ops costa quasi a Mps-Mediobanca €140 milioni in consulenze finanziarie e legali mentre a Unicredit €50 milioni e Banco BPM €45,2 milioni
In nove mesi Mediobanca e Mps hanno speso €45,3 mln e €94 mln in consulenze legali e finanziarie; investiti €9,6 mln da Banca Ifis per l’acquisizione di Illimity, mentre Unicredit e Banco Bpm registrano rispettivamente 50 e 45,2 milioni per difendersi nel risiko bancario La lunga battaglia tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
