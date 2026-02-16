Biathlon Vittozzi Campionessa Olimpica | L’oro nell’inseguimento illumina Milano-Cortina 2026 un trionfo italiano

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nel biathlon femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una perfetta performance nell’inseguimento. La sua vittoria nasce da una serie di ottimi tiri e di un’andatura veloce, che le hanno permesso di superare le avversarie e salire sul gradino più alto del podio. La medaglia d’oro rappresenta anche un grande risultato per lo sport italiano, che spera di bissare il successo nelle prossime gare.

Lisa Vittozzi Campionessa Olimpica: L'Oro nel Biathlon Illumina Milano-Cortina 2026. Lisa Vittozzi ha conquistato oggi, 15 febbraio 2026, la medaglia d'oro nell'inseguimento di biathlon femminile alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Con un tempo di 30:11.8 e una prestazione impeccabile al poligono, l'atleta italiana ha superato la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen, regalando all'Italia un momento di grande orgoglio sportivo. Una Gara Perfetta, una Vittoria Voluta. L'inseguimento femminile di biathlon è stato il palcoscenico di una performance straordinaria da parte di Lisa Vittozzi.

