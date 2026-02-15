Milano Cortina 2026 Vittozzi è campionessa olimpica in inseguimento | è impresa azzurra nel biathlon

Vittozzi ha fatto la storia del biathlon italiano vincendo la medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la gara di inseguimento con grande entusiasmo. La sua vittoria nasce dalla determinazione dimostrata durante la percorso, che le ha permesso di sorpassare gli avversari e conquistare il primo posto sul podio. La sportiva di Anterselva ha dimostrato di essere tornata in forma, rimboccandosi le maniche dopo il quinto posto in sprint, e ha festeggiato in modo spontaneo attraversando la linea di arrivo.

Anterselva, 15 febbraio 2026 – Dopo la gara avuta in sprint femminile, che lei ha dato il quinto posto un po' faticoso da accettare, arriva la super riscossa di oggi nell'inseguimento. E che riscossa. Sogni nel cuore e gambe veloci sulla neve, allora. Lisa Vittozzi completa un percorso eccezionale, per questi anni di carriera bellissimi, che chiamano altri anni da leader nel biathlon, con tanti sogni sportivi ancora da realizzare. A Milano Cortina 2026, l'atleta tricolore scrive la storia e conquista la medaglia d'oro (fa 10 km in 30'11"8). Un sogno che si avvera per l'Azzurra dei Carabinieri, 2 volte campionessa mondiale e già argento in staffetta mista ad Anterselva (leggi qui) e un bronzo nella stessa specialità a squadre nel 2018.