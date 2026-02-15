PER SEMPRE MONNA LISA! Vittozzi nell’empireo | campionessa olimpica nell’inseguimento primo oro nel biathlon!

Lisa Vittozzi ha conquistato il suo primo oro olimpico nel biathlon, vincendo la gara di inseguimento a Anterselva e portando l’Italia sul podio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana ha dominato la 10 km femminile, dimostrando grande resistenza e precisione. La vittoria di Vittozzi segna un momento storico per il paese, che mai aveva ottenuto un oro nel biathlon olimpico. La giornata si è conclusa con altri risultati positivi, come la rimonta di Dorothea Wierer, che dopo essere partita dal 44° posto nella sprint, ha chiuso nona nella gara di inse

Lisa Vittozzi è la nuova regina di Anterselva! L'azzurra domina la 10 km pursuit femminile e consegna all'Italia il primo oro nel biathlon nella storia delle Olimpiadi Invernali: Milano Cortina 2026 diventa sempre più azzurra, con 8 ori e 22 podi complessivi, in una giornata in cui Dorothea Wierer rimonta dal 44° posto della sprint e chiude in top ten, giungendo nona. Bene Hannah Auchentaller, 26ma, mentre perde terreno Michela Carrara, 36ma. Con una magistrale prestazione al poligono, Lisa Vittozzi fa cadere, una dopo l'altra, non solo i bersagli, ma anche tutte le proprie avversarie: l'ultima a cedere è la norvegese Maren Kirkeeide, che partiva con 41? di margine dopo la sprint sull'italiana.