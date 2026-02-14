L’Italia ha annunciato i quattro atleti che correranno nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, a causa della selezione ufficiale. Domani a Tesero, alle 12, Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino partiranno per difendere i colori azzurri sulla neve.

Scelti i 4 componenti azzurri della staffetta 4×7.5 km maschile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani a mezzogiorno a Tesero a difendere i colori dell’Italia saranno Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino. Per la prima volta la distanza della gara maschile sarà equiparata a quella della prova femminile, con frazioni accorciate per gli uomini a 7.5 km, contro i 10 km del passato: la Norvegia dovrebbe comunque fare nettamente la differenza rispetto alla concorrenza. A parte i norvegesi, nelle prime due frazioni in classico, nelle quali saranno impegnati Davide Graz ed Elia Barp, probabilmente saranno nelle posizioni di testa anche la Finlandia, con Iivo Niskanen che proverà a fare la differenza, la Francia, gli USA e la Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. L’ordine delle frazioni

L'Italia ha scelto i quattro atleti che prenderanno parte alla discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LA NOSTRA DIRETTA / Sci di fondo, freestyle, alpino, biathlon e ghiaccio: gli azzurri in gara oggi sabato 14 febbraio nelle prove che assegnano medaglie. Attesa per il gigante maschile, la sprint di biathlon e i 1500 di short track. Cronaca e aggiornamenti in te facebook